Wenger ziet droom uiteenspatten na uitschakeling halve finale EL

De Fransman Arsene Wenger hoopte vurig op de Europa League finale, maar een verlies van 1-0 in de return tegen Atletico Madrid zette een dikke streep door de droomfinale die de Fransman voor ogen had.

Waar Wenger een droomfinale in zijn hoofd had als perfect afscheid bij zijn Arsenal, werkte het Spaanse Atletico daar niet aan mee. In de return werd het 1-0 voor de Spanjaarden, waardoor niet Arsenal maar Atletico in de finale mag spelen tegen het Franse Olympique Marseille.

De Fransman baalde valt te lezen op de website van de UEFA, ''Ik ben erg verdrietig en ook gefrustreerd. Wanneer je wordt uitgeschakeld na 180 minuten zo goed te hebben gevoetbald, is dat moeilijk om te verwerken. De club heeft nu de tijd om na te denken over wat het volgend seizoen wil gaan doen.'

'Het was een erg zware wedstrijd, waarin we alles hebben gegeven,' was Wenger eerlijjk en analyserend. 'Ik feliciteer Atlético en denk dat ze dit toernooi ook zullen gaan winnen. Het ontbrak bij ons aan scherpte in de eindfase. Atlético is een team dat goed verdedigt, maar Diego Godín heeft in zijn eentje vijf of zes doelpunten voorkomen bij gevaarlijke voorzetten van onze kant.'

Arsenal kwam niet scherp voor de dag tegen Atletico zo zag Wenger, 'We stonden thuis met 1-0 voor en kregen toen een stom tegendoelpunt om de oren. Vandaag werden we in de laatste minuut van de eerste helft gepakt op de counter. Dat zijn beslissende momenten in zo'n grote wedstrijd. Ik baal ontzettend, maar soms moet je in deze sport door dit soort fases heen. De teleurstelling is enorm.'

Over de uitgevallen Koscielny kon Wenger niet te veel loslaten, 'Het ziet er niet goed uit', zei Wenger over zijn aanvoerder. 'Je hoopt natuurlijk op een wonder bij de scan, maar het lijkt erop dat hij zijn achillespees heeft gescheurd.' Het WK staat voor de verdediger op het spel.

