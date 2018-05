Sol gaat Willem II niet zomaar verlaten

Willem II-spits Fran Sol weet naar welk type club hij wil. De Spanjaard wil Willem II alleen verruilen voor een 'winnend' team waarbij hij in het zestienmetergebied veel ballen krijgt.

'Een aanbieding van een dergelijke club is er nog niet. Die zal dan bovendien nog met Willem II tot een akkoord moeten komen om mijn contract af te kopen', zegt Sol tegen het Brabants Dagblad. De 26-jarige Sol scoorde dit seizoen al zestien keer in 31 competitieduels.

'Het is voor mij wel duidelijk wat voor stap ik nu moet zetten. Een club die daaraan voldoet is er nog niet. Het is nu dus nog niet duidelijk of, en zo ja, naar welke club ik ga en wanneer. Ik voel me voorlopig heel gelukkig bij Willem II', vervolgt Sol.

Hij heeft nog een contract tot 2019 en er is een optie om het contract met een seizoen te verlengen. 'Ik weet dan ook helemaal niet of de wedstrijd tegen Vitesse van zondag mijn laatste is voor Willem II', laat Sol weten. Vorige maand was hij nog op bezoek bij Watford uit de Premier League. Naar die club gaat hij niet.

'Ze wilden me als mens leren kennen en mij de club laten zien. Ik heb daar op sociale media geen geheim van gemaakt. In Engeland wordt het toch breed uitgemeten als ze je ergens zien. Maar het was niks speciaals. Ik oriënteer me op een eventueel volgende stap. Dat is Watford dus zeker niet', aldus Sol.

