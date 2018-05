Ajax wil het contract van Justin Kluivert graag verlengen, maar het is de vraag of dit lukt. Manchester United aast op de jonge aanvaller en zaakwaarnemer Mino Raiola gaat er vol in. Nu zou ook Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, dat hebben gedaan, zo meldt The Mirror.

Vervolg: Van der Sar blokkeert transfer Kluivert naar United

Van der Sar wil de achttienjarige Kluivert niet kwijt en zou zelfs voor een transfer zijn gaan liggen. Er dreigt zodoende een groot probleem, want na dit seizoen heeft Kluivert nog een contract voor één seizoen (tot medio 2019). Na volgend seizoen zou Kluivert dus transfervrij kunnen vertrekken en daar zit niemand op te wachten.

Volgens The Mirror denkt Raiola nu aan andere maatregelen omdat Ajax niet wil meewerken. Hij sprak tot nu toe alleen met Manchester United, maar nu gaat hij zo goed als zeker met meer clubs praten en dus meer aanbiedingen binnen te krijgen voor Kluivert.

Ajax zou een miljoenenbod hebben binnengekregen van United en het 'kamp Kluivert' ziet een langer verblijf bij Ajax wel zitten, maar alleen als Kluivert de best betaalde speler van de club wordt. Dit ter compensatie voor het afwijzen van een miljoenenbod van een andere club als United.

Van der Sar blokkeert transfer Kluivert naar United

Een korte samenvatting: Ajax wil het contract van Justin Kluivert graag verlengen, maar het is de vraag of dit lukt. Manchester United aast op de jonge aanvaller en zaakwaarnemer Mino Raiola gaat er vol in. Nu zou ook Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, dat hebben gedaan, zo meldt The Mirror..