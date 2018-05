Brands over toekomst: Nu is alles mooi in Eindhoven

Technisch manager Marcel Brands van PSV neemt pas na dit seizoen een besluit over zijn eigen toekomst. Hij wordt al tijden in verband gebracht met Everton uit Engeland, maar Brands weet nog niet of hij naar het Engelse Everton gaat vertrekken.

'Ik beslis pas na afloop van de competitie wat ik ga doen. Nu is alles mooi in Eindhoven en het zou een heel moeilijke beslissing zijn om weg te gaan bij PSV', zei Brands, die PSV dit seizoen de titel zag pakken, tegen het Eindhovens Dagblad.

Brands is sinds 2010 in dienst bij PSV en maakte mooi en mindere dingen mee bij de club. 'Ik heb in de afgelopen jaren goede en slechte tijden meegemaakt en in die laatste periodes is het soms een stuk minder leuk dan nu, zo eerlijk ben ik ook. Al is dat bij elke club natuurlijk zo. Naast het feit dat je in zo'n situatie zelf baalt, moet je jezelf dan ook regelmatig verantwoorden. Ik ben daar nooit voor weggelopen, omdat het bij het vak hoort', aldus Brands.

