Rafael van der Vaart komt niet meer aan spelen toe bij het Deense FC Midtjylland, maar de 35-jarige middenvelder wil nog niet stoppen als profvoetballer. Van der Vaart zou wel graag in Denemarken blijven spelen.

Vervolg: Telstar mag blijven hopen op Van der Vaart

'Het liefst blijf ik in Denemarken spelen, want ik heb het hier goed naar mijn zin', zegt hij tegen De Telegraaf. Van der Vaart woont met zijn vriendin Estavana Polman, die in Denemarken handbalt, in het Deense Esbjerg.

'Ik ga binnenkort eerst lekker op vakantie. Op dit moment houd ik alle opties open, maar een club in de zandbak of iets dergelijks staat niet op de planning', vervolgt van der Vaart, die wellicht voor Esbjerg fB gaat spelen. Die club kan nog promoveren naar het hoogste niveau van Denemarken en bij die club is de Nederlander John Lammers trainer en Ted van Leeuwen technisch directeur.

Een transfer naar SC Telstar zou ook kunnen. Van der Vaart liet ooit eens weten dat hij 'bij wijze van spreken' ook bij die club zou kunnen voetballen. Telstar probeert Van der Vaart te verleiden tot een transfer, mede omdat Van der Vaart afkomstig is uit het vlakbij Velsen gelegen Heemskerk.

'Wie weet', aldus een glimlachende Van der Vaart over een mogelijke transfer naar Telstar. Dit seizoen speelde Van der Vaart maar zeven minuten mee bij Midtjylland in twee korte invalbeurten.

'Afgelopen maandag heb ik nog gespeeld met het tweede elftal. Dat wil ik zelf graag, omdat wedstrijden spelen het allermooiste is dat er bestaat. Daarom wil ik ook nog zeker een jaar lekker blijven ballen', aldus de 109-voudig international.

