Bij Feyenoord zullen ze tijdens de Europa League-finale tussen Olympique Marseille en Atlético Madrid op 16 mei voor Marseille zijn. Als Marseille de Europa League wint, dan plaatst Feyenoord zich waarschijnlijk direct voor de groepsfase van de Europa League, zo meldt de krant De Telegraaf.

Vervolg: Feyenoord hoopt op EL-winst Olympique Marseille

Nummer vier Feyenoord won onlangs de beker en moet dan instromen in de derde voorronde van het toernooi. Marseille lijkt echter niet verder te gaan stijgen in de competitie. De Franse ploeg staat nu vierde en plaatst zich met die plek direct voor de groepsfase van de Europa League.

De winnaar van de Europa League mag volgend seizoen echter in de Champions League spelen. Een Europa League-club die via de competitie wordt behaald vervalt dan. Als Marseille wint, zal die plek doorschuiven naar Nederland en bij Feyenoord terechtkomen.

Het feest gaat niet door als Marseille derde of tweede wordt in de Ligue 1. Dat is nog wel mogelijk, want Marseille staat één punt achter op nummer drie AS Monaco en twee punten achter op nummer twee Olympique Lyon. Er zijn nog drie duels te gaan in Frankrijk.

Als Marseille de Europa League wint en tweede of derde wordt, dan plaatst Feyenoord zich niet direct. Er is dan namelijk geen Europa League-ticket door te schuiven omdat de plekken twee en drie in Frankrijk deelname opleveren aan de Champions League. Atlético Madrid is al zeker van een Champions League-ticket (voorronde).

Feyenoord hoopt op EL-winst Olympique Marseille

Een korte samenvatting: Bij Feyenoord zullen ze tijdens de Europa League-finale tussen Olympique Marseille en Atlético Madrid op 16 mei voor Marseille zijn. Als Marseille de Europa League wint, dan plaatst Feyenoord zich waarschijnlijk direct voor de groepsfase van de Europa League, zo meldt de krant De Telegraaf..