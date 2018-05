Pure Energie nog vijf jaar lang hoofdsponsor FC Twente

Waar FC Twente afgelopen weekend definitief degradeerde uit de Eredivisie, heeft hoofdsponsor Pure Energie het vertrouwen niet verloren in de Enschedeers.

De hoofdsponsor laat donderdag weten het contract met maarliefst 5 seizoenen te verlengen en vertrouwen uit te spreken in de club. 'In tijden van nood leer je je vrienden kennen en FC Twente heeft er gelukkig nog steeds heel veel,' valt te lezen op de clubwebsite.

Met dit signaal wil de hoofdsponsor een duidelijk signaal afgeven aan andere geldschieters die FC Twente nu goed kan gebruiken. 'Natuurlijk doet de degradatie van FC Twente ons allen pijn, maar die pijn sloeg bij ons heel snel om in strijdvaardigheid. We blijven als een blok achter FC Twente staan. Juist nu ook om ervoor te zorgen dat FC Twente snel weer terugkeert in de Eredivisie. Mocht dat onverhoopt niet lukken na een jaar, ook dan blijven wij. Wij proberen hiermee onze bijdrage te leveren aan het terugbrengen van de trots in onze regio,' laat de directeur van Pure Energie weten.

De algemeen directeur van FC TWente laat weten content te zijn met de steun, 'Dit is een meer dan fantastisch gebaar. Pure Energie heeft de daad bij het woord gevoegd, en zelfs meer dan dat. Daar zijn we dankbaar voor en het geeft ons meer zekerheid. Wij merken om ons heen veel steun en dat is hartverwarmend, zeker ook bij alle medewerkers en vrijwilligers. Samen zetten we de schouders eronder met een trotse en loyale hoofdsponsor aan boord.'

