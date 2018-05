Van Persie: Ze gaan er eigenlijk al gewoon allemaal vanuit

Of Robin van PErsie volgend seizoen nog in het shirt van Feyenoord speelt blijft onzeker, al denkt ploeggenoot en aanvoerder Karim El Ahmadi het al wel te weten.

Waar Van Persie dit seizoen erg belangrijk was voor de bekerwinnaar, liet de 34-jarige spits zelf weten te twijfelen over een vervolg seizoen bij de Rotterdammers. Dit omdat de spits met wat fysieke ongemakken kampt en daardoor twijfelt over zijn toekomst.

Al denkt ploeggenoot en aanvoerder El Ahmadi wel te weten dat Van Persie nog een jaar blijft, 'Eigenlijk gaat iedereen bij Feyenoord er al van uit. We willen het allemaal erg graag en ik denk dat hij er uiteindelijk voor kiest om nog een seizoen door te gaan,' zo laat hij weten in gesprek met Metro.

