Frank de Boer ziet terugkeer naar Ajax wel zitten

Waar oud Ajax trainer Frank de Boer tussen 2010 en 2016 al werkzaam was voor de Amsterdamse grootmacht, staat De Boer open voor een eventuele terugkeer in de Arena.

In het radioprogramma van 538 liet Frank de Boer in gesprek met Coen en Sander weten nog regelmatig contact te hebben met Edwin v.d. Sar (algemeen directeur Ajax red.)

'Niet dagelijks, maar we hebben altijd contact. Naast het voetbal zijn we goede vrienden. Als er een club is waar ik nog een keer wil trainen, dan is het Ajax. Ajax zit diep van binnen.'

Edwin v.d Sar zelf ziet een eventuele terugkeer van Frank de Boer wel zitten, 'We hopen Frank in de toekomst nog een keer te zien hier. Frank is vier keer kampioen geworden in vijf en een half jaar. Het had vijf keer moeten zijn, maar Doetinchem vergeten we.'

