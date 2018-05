Adam Maher is gedegradeerd met FC Twente, maar hij is een gewilde speler. De 24-jarige middenvelder staat in de belangstelling van vier clubs, die zich ook al hebben gemeld bij het management van Maher. Dit meldt Voetbal International op donderdag.

Vervolg: Veel interesse voor Adam Maher

Maher speelt sinds de winterstop voor FC Twente. De ploeg kon hem transfervrij overnemen van PSV. Ondanks dat de club is gedegradeerd hebben diverse clubs interesse in hem. Het zou gaan om een club uit de Premier League, Primera División, Eredivisie en een grote club uit België. Volgens VI heeft Maher geen haast en zal hij later beslissen waar zijn toekomst ligt.

De middenvelder is na dit seizoen transfervrij en clubs kunnen hem zodoende gratis oppikken. Maher spelede voor Twente vijftien competitieduels waarin hij één keer scoorde.

