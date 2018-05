Grote leegloop dreigt bij PEC Zwolle

Er dreigt een flinke leegloop te ontstaan bij PEC Zwolle, zo meldt De Stentor donderdag. Volgens de regionale krant gaan belangrijke spelers als Mustafa Saymak en Youness Mokhtar verlaten en er volgen mogelijk meer spelers.

Saymak heeft een aflopend contract en gaat die zo goed als zeker niet verlengen. De middenvelder kan rekenen op interesse van Nederlandse- en buitenlandse clubs. Saymak vertrekt echter waarschijnlijk naar het buitenland. Onlangs zat in het duel met Willem II een delegatie van Kasimpasa uit Turkije op de tribune voor hem.

Mokhtar heeft ook een aflopend contract en hij kan rekenen op interesse van Queens Park Rangers. De Nieuw-Zeelander Ryan Thomas heeft nog een contract tot medio 2019, maar wordt gevolgd door Nederlandse- en Belgische topclubs. Aanvoerder Bram van Polen zou graag een avontuur aangaan in Noord-Amerika of Australië. Hij heeft een clausule in zijn contract staan zodat hij een transfer naar een ander continent kan maken.

Younes Namli en Kingsley Ehizibue zouden ook graag een staop hogerop maken. Volgens de krant staat Ehizibue in de belangstelling van een club uit de Duitse Bundesliga. Verder hebben enkele reservespelers weinig vertrouwen in een sportief mooie toekomst bij PEC Zwolle.

Voor de winterstop presteerde Zwolle zeer sterk, maar na de winterstop ging het wat minder. Reservespelers kregen echter geen echte kans waardoor spelers als Nicolas Freire, Terell Ondaan, Piotr Parzyszek overwegen om te vertrekken. Wouter Marinus, Stef Nijland en Erik Bakker kunnen rekenen op belangstelling van De Graafschap.

