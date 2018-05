NAC-speler García weet niet of hij klaar is voor grote Spaanse clubs

Manu García is een belangrijke speler voor NAC Breda en de huurling van Manchester City wordt gelinkt aan enkele grote Spaanse ploegen. De twintigjarige middenvelder weet niet of hij klaar is voor een dergelijke stap.

'Hoewel het mij erg onwaarschijnlijk lijkt, zou het prachtig zijn als dat soort clubs (Valencia, Sevilla, Villarreal, red.) daadwerkelijk interesse hebben. Zelf heb ik in ieder geval niets gehoord. Ik weet ook niet of ik nu al klaar ben voor dat niveau', zei García tegen BNDeStem.

'Voor mij is het belangrijkste dat ik met trainers werk die in mij geloven en het aandurven om mij wekelijks op te stellen. Dat heeft mijn tijd bij NAC wel uitgewezen. Zonder vertrouwen en minuten kan ik als voetballer niet groeien. Pas dan kan ik het beste uit mezelf halen', aldus García, die anderhalf seizoen voor NAC speelde.

