Virgil van Dijk: Staan in finale CL, nederlaag boeit me niks meer

Waar Liverpool de finalist van de Champions League is geworden woensdagavond, moest het wel een nederlaag tegen AS Roma slikken.

Maar omdat Liverpool FC Vorige week een 5-2 zege boekte op AS Roma, deed de 4-2 nederlaag er woensdagavond niet meer toe en is Liverpool Champions League finalist.

'Het was een lastige avond', zei Van Dijk tegen Ziggo Sport. 'Fysiek, maar vooral mentaal. De uitgoals hebben ze toch een boost gegeven om door te gaan. Dat maakte het extra moeilijk. Soms ga je dan anders voetballen dan je eigenlijk wil. Dat gebeurt automatisch. Uiteindelijk verliezen we, maar dat maakt me geen moer uit.'

Waar Van Dijk pas jl. winter naar Liverpool kwam, staat de mandekker nu al in de finale van de Champions League. Van Dijk kan zijn geluk dan ook niet op, ''Ik hoopte natuurlijk op van alles en nog wat toen ik hierheen ging, maar dat het zo snel zou gaan… Dit is voor iedereen heel mooi. De club, de supporters. We hebben er hard voor gewerkt. Nu krijgen we Real Madrid. We kunnen weer vol aan de bak, maar ik heb er super veel zin in.'

