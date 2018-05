UEFA denkt aan uitbreiding EL: Subtop tegemoet komen

De UEFA lijkt in de toekomst het Europa League toernooi te willen gaan uitbreiden, zo moet het aantal deelnemers vanaf 2021 worden opgeschroeft van 48 naar 64.

Met de uitbreiding van de Europa League deelnemers moet de subtop tevreden worden gehouden in de toekomst. 'Er is een discussie over gaande', zegt de Zweedse competitiebaas Lars-Christer Olsson.

'Als het idee is om het aantal teams uit te breiden, moet er ook een substantiële verandering komen in de verdeling van het geld tussen de Champions League en Europa League. Anders wordt het gat alleen maar groter.'

In 2016 werd de verdeling van de Europa League deelnemers en het te verdelen prijzengeld al tegen het licht gehouden, deze regels werden toen vastgelegd tot medio 2021. Waar nu de Europa League opnieuw tegen het licht wordt gehouden, komt ook door de wijziging van de Champions League en de vier grote landen die al de helft van de deelnemers mogen leveren voor het kampioenenbal.

Waar de verandering van de Champions League bij vele in het verkeerde keelgat schoot, moet de verandering van de Europa League de subtop clubs tegemoet komen en de uitbreiding van de Europa League hen ook tevreden houden.

'Maar zonder een herverdeling van het geld zal de disbalans toenemen. Als 64 Europa League-clubs een veel kleinere pot moeten gaan verdelen dan 32 Champions League-clubs, wordt de kloof tussen de top en de rest natuurlijk alleen maar groter.'

