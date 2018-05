De zaakwaarnemer van Napoli trainer Maurizio Sarri is in korte tijd voor de tweede keer in Londen gesignaleerd.

Vervolg: Maurizio Sarri genoemd als opvolger Conte bij Chelsea

Dat houdt in dat Maurizio Sarri wel eens de overstap zou kunnen gaan maken naar het Londense Chelsea, wat nu nog onder leiding van Andre Conte staat. De Londenaren lijken dit seizoen naast Europees voetbal te grijpen en dat gaat Conte naar alle waarschijnlijkheid zijn kop kosten bij de Londenaren.

La Gazetta Dello Sport weet te melden dat de Londenaren 8 miljoen euro losmaken om de komst van trainer Maurizio Sarri te realiseren en de opvolger voor Conte al voor het einde van het seizoen te presenteren.

