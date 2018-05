AS Roma directeur spreekt zich uit: Dit is bedrog en schokkend

De algemeen directeur van het Italiaanse AS Roma vindt het schokkend hoe de arbitrage heeft opgetreden in het returnduel tegen Liverpool van woensdagavond.

'In de eerste wedstrijd kregen we een buitenspeldoelpunt tegen en na rust hadden we twee strafschoppen meer moeten krijgen. En bij een van die momenten had Liverpool rood moeten krijgen,' begint Monchi met zijn foutenparade. 'We moeten de videoscheidsrechter in de Champions League invoeren, want dat is van fundamenteel belang, want wat we vanavond hebben gezien, is schokkend.'

De Spanjaard roept andere clubs op om in actie te komen tegen de falende arbitrage, 'Het is tijd om onze stem te verheffen. Niet alleen Roma, want Juventus is tegen Real Madrid ook benadeeld. Het Italiaanse voetbal moet zijn stem verheffen, want dit is gewoon spelen met de harten van alle voetbalfans.'

Waar Monchi eerder bij het Spaanse Sevilla succesvol was, is dat nu bij AS Roma niet het geval. 'We moeten Liverpool feliciteren met hun kwalificatie voor de finale, maar moeten ook evalueren hoe het tot stand is gekomen. Op Anfield was de derde goal buitenspel en nu kregen we twee duidelijke penalty’s niet.'

Monchi kijkt naar zes namen van AS Roma die de foutenn hebben gemaakt in het tweeluik met Liverpool. 'Die misstappen van de arbitrage zijn niet alleen schadelijk op economisch niveau, maar ook voor de passie en het harde werken. De spelers in de kleedkamer waren erg boos. Ze hebben in de tweede helft honderd procent gegeven en waren gewoon geweldig. Ik denk echt dat het noodzakelijk is om VAR aan te schaffen. Ook dan gaan er nog dingen fout, maar wel veel minder dan nu.'

