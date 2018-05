AS Roma speelde woensdagavond in de halve finale UEFA Champions League tegen het Engelse Liverpool, het werd – net zoals in de heenwedstrijd – een heus doelpuntenfestijn. AS Roma kwam vooral in de tweede helft goed op stoom.

Vervolg: Zwoegend Roma komt achterstand eerste duel niet meer te boven

Liverpool, met de standaard voorhoede die bestaat uit Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah begon erg goed en zag in de negende minuut al een fout van Radja Nainggolan en daardoor kon Mané weggestuurd worden; zo zag de doelman van AS Roma, Alisson Becker, al snel dat Mané het balletje erin had geprikt en het dus al 0-1 stond voor Liverpool.

Toch mocht AS Roma niet klagen, ze kwamen weer redelijk terug in de wedstrijd en toen er verdedigend een fout werd gemaakt door de bal gestrest weg te proberen schieten, knalde deze tegen het hoofd van James Milner die er vervolgens in eigen doel invloog. Roma had hun doelpunt te pakken en had tevens de steun van het publiek weer te pakken, die voor de rest van de wedstrijd niet meer weg ging.

Liverpool merkte echter dat het op deze manier weleens fout kon gaan en ook trainer Jürgen Klopp had dit in de gaten. Zo liet hij voor deze wedstrijd Georginio Wijnaldum beginnen en hem ook veel meters maken, dat pakte goed uit in een corner waar Wijnaldum vooraan de ‘rij’ stond en hem zo door het midden langs Becker kon koppen. Nog niet eens een halfuur gespeeld en Liverpool heeft de uitgoals van de Romeinen alweer weggewerkt. Daarna bleef het lang stil en was het een kwartier vol met dreiging maar net als de afronding moest volgen werd er verzaakt.

In de tweede helft keerde Roma gemotiveerder dan ooit terug uit de catacomben, trainer Eusebio Di Francesco had de jongens een nieuwe tactiek op het hart gedrukt en dat bleek nog verdomd goed uit te pakken ook; binnen enkele minuten was daar al de 2-2 van spits Edin Džeko die in de rebound keeper Loris Karius kon verschalken. Roma denderde voort maar zag kans na kans misgaan of verpest worden bij de rand van de zestien, zo werd er regelmatig een kans door Patrik Schick of Stephan El Shaarawy aan de kant van Roma om zeep geholpen.

En als Roma eindelijk denkt dat het de 3-2 in eigen handen heeft door een mogelijke strafschop, wordt deze door scheidsrechter Damir Skomina niet gegeven, terwijl er bij Liverpool vrij opzichtig hands werd gemaakt. Later blijkt zelfs dat deze beslissing mogelijk de verlenging van Roma heeft bestolen. Aan het einde van de wedstrijd krijgt de Italiaanse club namelijk wéér een opleving en ziet het Nainggolan vier minuten voor tijd de 3-2 alsnog maken. Even later zou Ragnar Klavan hands hebben gemaakt en legt Skomina de bal wel op de stip; Nainggolan mag aantreden en schiet de bal er glashard in. Er is echter geen tijd meer voor de 5-2 en dat resulteert in Liverpool – Real Madrid in de finale van de Champions League eind mei. AS Roma zal zich enorm bestolen voelen na deze enerverende avond.

