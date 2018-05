Het seizoen van het gedegradeerde NEC is dit seizoen uitgelopen op een drama, een derde plek in de Jupiler League zorgt niet voor directe promotie terug naar de Eredivisie.

Vervolg: Waarom het seizoen van NEC mislukte in de Jupiler League

Waar de Nijmegenaren afgelopen zomer nog zonder trainer begonnen, ging het onder leiding van asstent Bogers goed tot halverwege het seizoen. Met de hoogste begroting van de tweede divisie wisten de Nijmegenaren halverwege Pepijn Lijnders aan te trekken en zakte NEC naar de derde plek.

Voormalig voorzitter Henk van Delft laat weten: ''Maar het voetbal zit tegenwoordig vol condomologen. Ken je dat woord niet? Dat zijn mensen die veel lullen en nooit ter zake komen. Jongetjes die droomden van een baan als directeur of trainer bij een voetbalclub. Kijk eens naar de bestuurswisselingen de afgelopen tien jaar in de Eredivisie en vooral in Nijmegen. Bij NEC is in de tijden hiervoor al veel meer misgegaan, met als laatste die andere charlatan als directeur.'

'Verder ben ik het er doorgaans wel mee eens dat wie betaalt bepaalt, maar in het voetbal heb je ook mensen nodig die weten wat je met dat geld doet. Als NEC nu niet direct doorinvesteert en doorpakt, kan het zomaar Fortuna Sittard achterna gaan. Voor de goede orde: dan doel ik op jaren in de Jupiler League. Maar niet alles is verkeerd gegaan, ik zie ook lichtpuntjes. Met Wilco van Schaik is de organisatie goed geregeld, met Leen Looijen is er eindelijk iemand met voetbalkennis in de rvc. Maar verder kun je wel stellen dat alles is misgegaan. De toekomst van NEC staat nu echt op het spel.'

'Dit kan niemand echt verbazen,' weet Henk Grim aan te vullen. ''Maar het is verschrikkelijk dat onze club zo in de problemen aan het komen is. Ja, natuurlijk is alles fout gegaan. Echt zoveel NEC-mensen zijn weggestuurd of zelf vertrokken. Dan heb je vijf of zes technisch directeuren en acht of negen trainers in een korte periode. Sinds 2013 ben je twee keer gedegradeerd. Dat is niet voor niets. En dit seizoen dan? Eerst kunnen ze geen trainer vinden. Dan moet de assistent het doen en in de winter komt nummer drie al binnen.'

'Daar spreekt ook weinig vertrouwen uit', vervolgt Grim. 'Met dit budget had je makkelijk een selectie kunnen samenstellen die zou kunnen promoveren. Er lijkt gewoon te weinig kennis aanwezig om een voetbalbedrijf te leiden. NEC speelde altijd rond plaats twaalf, haalde zelfs twee keer Europees voetbal. Daarna is echt bijna alles misgegaan. Ik wil niet wijzen, maar iedereen kan dat toch zien? De club heeft gewoon behoefte aan mensen die zorgen voor de juiste trainer en spelers.'

