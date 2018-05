PSV moet rekening houden met turbulente transferzomer

Het lijkt erop dat landskampioen PSV komende zomer rekening moet houden met een heuse leegloop. Zo azen Jeroen Zoet, Santiago Arias en Bergwijn, Pereiro en Lozano op een stapje hogerop. Dan komt daar ook nog eens de interesse voor Marco van Ginkel bij.

Eddie Newton, die vanuit Chelsea contacten onderhoudt met verhuurde spelers, laat weten dat het geen moeilijke wiskunde is. ''Marco heeft een heel goed seizoen bij PSV, wij zijn zeer tevreden over hem. Er zijn niet veel verhuurde spelers die kunnen zeggen dat ze aanvoerder bij hun club zijn. Dat Marco dat wel is, zegt genoeg over zijn kwaliteiten. Hij heeft dit seizoen alles gedaan wat we van hem hebben gevraagd. Marco is een nog completere voetballer geworden en heeft zijn potentie keer op keer waargemaakt.'

Waar Chelsea met de vijfde plek in de Premier League de Champions League volgend seizoen dreigt te missen, moet het de miljoenenstrop opvullen met enkele verkopen en hoort Van Ginkel daarbij. De middenvelder moet de Londenaren 11 miljoen euro opleveren, iets waar PSV niet aan kan voldoen op dit moment.

Er is veel interesse in Van Ginkel, waar de Londenaren nog niks loslaten over een eventuele toekomst voor Van Ginkel, ''Dat is natuurlijk tussen ons en de speler', zegt Newton. 'Maar het is duidelijk dat Marco zich in de kijker heeft gespeeld en dat er meerdere clubs zijn die in hem geïnteresseerd zijn.'

