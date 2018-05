Bergkamp: 'Wenger en ik denken hetzelfde over voetbal'

Waar Arsene Wenger aan het eind van het seizoen vertrekt bij het Engelse Arsenal, heeft Dennis Bergkamp nog altijd veel respect voor de Fransman.

'We hadden dezelfde ideeën over voetbal. We houden allebei van een creatieve en aanvallende manier van voetballen en de discipline om alles op te geven voor het spel. Het was direct duidelijk wat hij van me wilde, wat zijn plan was,' laat Bergkamp weten op de officiele website van The Gunners.

'Arsène zei altijd dat je op het veld 100 procent moet geven: in wedstrijden en op trainingen. Daarnaast moest je buiten het veld discipline tonen. Onze band is vanaf het begin goed geweest en die is alleen maar beter geworden. We respecteerden elkaar enorm.'

