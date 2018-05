Ronald de Boer: AZ kan nog lang wachten tot de top drie in zicht komt

Ronald de Boer, analist van FOX Sports, heeft laten weten dat AZ nog geen stap verder is dan het Rotterdamse Feyenoord.

De derde plek in de Eredivisie is nietszeggend laat Ronald de Boer weten in zijn column in de VI, 'Hoewel AZ dit jaar boven Feyenoord eindigt, moeten ze niet denken dat ze ook daadwerkelijk verder zijn dan de Rotterdammers.'

AZ heeft met nog een duel voor de boeg wel 5 punten meer dan kampioen Feyenoord van het vorige seizoen, Dat AZ binnen kort tijdsbestek dan ook kan aansluiten bij de top 3 is volgens De Boer niet aan de orde, 'Dat moeten ze ook niet te gehaast willen bewerkstelligen. We hebben allemaal aan FC Twente kunnen zien hoe diep een club kan vallen na een snelle bestorming van de top. Met de huidige progressie moet AZ streven naar geleidelijke aansluiting bij de topclubs.'

Wel looft De Boer trainer V.d Brom die een fris en goed AZ op de been heeft gekregen dit seizoen, 'De frisheid die de spelers en het spel typeert, wordt ook uitgestraald door de clubleiding. Robert Eenhoorn en Max Huiberts doen geen gekke dingen, ze lopen niet voorop in het mediacircus, maar werken onverstoorbaar door aan de verwezenlijking van hun ambities.'

