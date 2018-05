PSV heeft woensdag bekend gemaakt dat het Nick Viergever van Ajax heeft vastgelegd, de verdediger heeft voor vier seizoenen getekend in Eindhoven.

Vervolg: Viergever transfervrij van Ajax naar PSV

Waar PSV net voor het einde van het seizoen komt met een nieuwe linksbuiten/verdediger, heeft Marcel Brands nog een verklaring. 'Wilde Viergever al in januari halen,' maar Ajax wilde toen niet meewerken liet de Technisch Manager weten in geprek met PSV TV.

'Enigszins begrijpelijk natuurlijk, omdat we verwikkeld waren in een kampioensstrijd,' aldus Brands. Die ook dacht de Ghanees Lumor Agbenyenu te kunnen huren, maar op zijn beurt het seizoen afmaakte bij Sporting. Daardoor was PSV verplicht het seizoen af te maken met Brenet.

PSV schakelde daardoor alsnog door naar Viergever, die nu transfervrij overkomt van rivaal Ajax. 'We hebben in de tussentijd contact onderhouden.' waar Brands Viergever kent van zijn tijd bij AZ, 'Hij had ook aanbiedingen uit de Bündesliga, maar we hebben tijdig aan de bel getrokken en hadden een goed verhaal voor hem.'

'Natuurlijk is hij ook net vader geworden, dus die kleine hielp een beetje mee om de keuze voor PSV te maken.' Waar Viergever voor vier seizoenen tekent in Eindhoven, kan hij zowel centraal als op de vleugel uit de voeten. Toch wil PSV nog een extra vleugelverdediger halen komende zomer, 'Het hangt er een beetje vanaf wat er in onze eigen selectie gaat gebeuren,' doelend op een eventueel vertrek van Arias.

Viergever transfervrij van Ajax naar PSV

Een korte samenvatting: PSV heeft woensdag bekend gemaakt dat het Nick Viergever van Ajax heeft vastgelegd, de verdediger heeft voor vier seizoenen getekend in Eindhoven..