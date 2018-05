Real opnieuw in finale Champions League na remise tegen Bayern

Bayern München is er in Santiago Bernabéu niet in geslaagd om de 2-1 achterstand die ze in het eigen huis hadden opgelopen weg te werken. De wedstrijd in Madrid eindigde in 2-2.

De Duitsers begonnen sterk aan de wedstrijd en wisten al snel op voorsprong te komen. Na iets meer dan tweeminuten spelen wist Kimmich de bal vanaf korte afstand het doel in te werken 0-1. Echter kon Bayern niet lang genieten van deze voorspong in de elfde minuut was het namelijk Benzema die de bal binnen wist te koppen 1-1. Het was Bayern dat het steeds probeerden maar stuitte op Keylor Navas. Real Madrid wist nog wel een keer gevaarlijk te worden via Ronaldo maar zijn schot werd fantastisch gekeerd door Ulreich.

Die laatste ging aan het begin van de tweede helft behoorlijk in de fout, Bayern stond te prutsen achter in en bij de terugspeelbal op de keeper gleed Ulreich weg en zo had Benzema de bal op een presenteerblaadje en die kon hij eenvoudig binnen schieten waardoor het 2-1 stond. De rest van de wedstrijd was het enkel nog Bayern dat aan het voetballen was en ook nog op gelijke hoogte wist te komen notabene James Rodriquez (die onder contract staat bij Real Madrid) wist de 2-2 binnen te schieten.

Het laatste halfuur zat nog vol spanning maar Bayern slaagden er niet in om nog een doelpunt te maken. Hierdoor staat Real Madrid in de finale van de Champions League. Ze zullen het gaan opnemen tegen Liverpool of AS Roma, beide ploegen spelen morgen de return in Rome.

