PSV bang voor financiele kloof met Ajax in toekomst

Dat Ajax een flinke financiele slag gaat slaan in de toekomst, zorgt voor angst bij PSV en Feyenoord. Met de nieuwe verdelingen van het geld in de Champions League weet PSV niet meer op te boksen tegen Ajax.

VI verslaggever Kipping legt uit, 'Ajax heeft nu al de hoogste begroting, een miljoen of honderd per jaar. Als ze een paar keer achter elkaar meedoen in de Champions League nieuwe stijl, dan gaan ze zo naar 150 miljoen euro. Daar is voor PSV en Feyenoord, laat staan de rest, niet meer tegen te concurreren.'

Geld speelt grote rol

'Dat Ajax het Bayern München van Nederland wordt, klinkt nu gek omdat PSV net kampioen is geworden. Maar als je kijkt naar de economische wetten in het voetbal, zou het in de toekomst zomaar kunnen gebeuren. In de meeste landen worden de clubs met het meeste geld kampioen. Ajax heeft al veruit de hoogste begroting in Nederland. Stel, ze worden een paar keer achter elkaar kampioen en ze gaan meedelen in de vernieuwde Champions League-pot, dan zetten ze de rest op een gigantische achterstand. Dat is in Nederland de vrees bij een hoop clubs.'

