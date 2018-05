Gerbrands: Kans heel groot dat Cocu volgend seizoen gewoon voor de groep staat

De kans dat PSV trainer Cocu volgend seizoen nog aan het roer staat bij de landskampioen wordt steeds groter, de oefenmeester heeft dit laten weten in een gesprek met Toon Gerbrands.

'Marcel Brands, Phillip Cocu en ik gaan dan op een avond even met elkaar zitten en bespreken hoe hij erin staat,' begint Gerbrands het gesprek met PSV TV. 'Dat is gebeurd ruim voordat PSV kampioen werd. Dan vraag je als volwassenen onder elkaar: heb je het naar je zin? Wat is het plan?'

Cocu spreekt ook duidelijke taal, 'Hij wil ook komend seizoen gewoon coach van PSV zijn. Dat is duidelijk. Dan gaan we later een keer praten over zijn verdere toekomst bij PSV.'

Gerbrands heeft een goede band met Cocu weten op te bouwen en spreekt dan ook vertrouwen uit. 'Als je zo lang met iemand werkt zijn het geen normale contractonderhandelingen. Dan heb je een andere relatie opgebouwd. Je gaat dan als professionals met elkaar zitten en zo is dat gesprek ook gegaan. Dan heb je zijn woord en weet je hoe het zit.'

