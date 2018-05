Mohamed Salah werd door de 400 Engelse journalisten verkozen tot beste speler uit de Engele Premier League, iets wat de spelverdeler weer kan bijschrijven op zijn conto.

Vervolg: Engelse journalisten kiezen Salah unaniem als beste PL speler

Bij de zogeheten FWA voetballer van het jaaraward hadden de 400 Engelse journalisten unaniem het woord aan Mohamed Salah gegeven. Salah kwam tot 43 duels in 48 duels in het shirt van Liverpool FC dit seizoen, waar de club zich volgend jaar kan verheugen op Champions League voetbal en dit seizoen met een been in de finale staat.

Kevin de Bruyne van Manchester City moest de prijs voor speler van het jaar ook al laten gaan naar Salah, die wel vol lof spreekt over zijn collega. Patrick Barclay, de organisator van de prijs liet weten, 'Ze zijn allebei van ongekende klasse, maar Mo Salah verdient deze prijs het meest. Hij is bovendien de eerste Afrikaan die deze award wint en we feliciteren hem met zijn geweldige seizoen.'

In het verleden ging de prijs al naar Eden Hazard, Luis Suarez, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry en Teddy Sheringham. Ook Robin van Persie en Dennis Bergkamp streken ooit met de eer. Vorig seizoen ging de prijs naar N'Golo Kanté.

Engelse journalisten kiezen Salah unaniem als beste PL speler

Een korte samenvatting: Mohamed Salah werd door de 400 Engelse journalisten verkozen tot beste speler uit de Engele Premier League, iets wat de spelverdeler weer kan bijschrijven op zijn conto..