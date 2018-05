Masoun Mount: PSV of Ajax? Ik heb niks vernomen

Mason Mount, de huurling van het Engelse Chelsea FC, heeft een goed seizoen achter de rug bij het Arnhemse Vitesse.

Echter weet Mount nog niet waar zijn toekomst ligt en waar hij volgend seizoen zal spelen, dit seizoen kwam Mount tot 9 goals in de Eredivisie in 29 officiele duels. Mount heeft nog een doorlopend contract tot medio 2023 bij Vitesse, maar weet niet zeker of dat ook volgend seizoen zal zijn.

'Na het seizoen ga ik eerst terug naar Chelsea en dan ga ik zien waar ik terecht kan,' laat Mount weten in gesprek met Omroep Gelderland. Het 19-jarige talent wordt inmiddels al gelinkt aan PSV en Ajax, 'Natuurlijk zou een stap hogerop mooi zijn, ik wil mezelf blijven verbeteren. We gaan zien wat er gebeurt, ik heb het gelezen over de interesse van Ajax en PSV, maar dat zijn echt alleen maar geruchten. Ik richt mezelf nu eerst op het voetbal.'

