Justin Kluivert spreekt duidelijke taal: Wil best betaalde Ajax speler worden

Volgens Valentijn Driessen gaat Justin Kluivert weg bij Ajax als hij niet de bestbetaalde speler van het elftal wordt. Dat zei hij maandagavond bij praatprogramma VI.

Kluivert, die al een tijd wordt gelinkt aan enkele buitenlandse clubs, wil waarschijnlijk boven de 1,5 miljoen euro uitsteken waar Ajax nu hun drempel heeft liggen. De kans is echter groot dat Ajax hier niet in meegaat. Dan zal zijn zaakwaarnemer – geen onbekende in de transferwereld – Mino Raiola toeslaan en Justin een mooie club bezorgen, zoals hij dat eerder al deed met meer dan 30 spelers.

Het wordt nu dus de vraag wat Kluivert samen met zijn moeder gaat beslissen, zijn vader Patrick zal ook een aandeel hebben in de beslissing van de bijna 19-jarige flankaanvaller.

Eerder werd Manchester United al aan Kluivert gelinkt nadat trainer José Mourinho met hem stond te praten.

