De kans is groot dat na dit seizoen de Londense club Chelsea hun sterspeler Eden Hazard zal gaan verliezen aan een grote club uit Spanje of Frankrijk. Daarom kijkt clubeigenaar Roman Abramovich alvast om zich heen.

Vervolg: Chelsea volgt Franse linksbuiten nauwlettend: opvolger Hazard

Chelsea, wat dit seizoen vrij belabberd heeft gepresteerd, verwacht namelijk dat deze zomer een flink getouwtrek om Hazard zal gaan plaatsvinden, Paris Saint-Germain ziet het wel zitten in de vlotte Belg maar ook de top 3 van Spanje blijft de flankaanvaller nauwlettend volgen. Als we The Guardian mogen geloven, ziet Abramovich in Anthony Martial van Manchester United de perfecte opvolger van Hazard.

Martial, die in 2015 op deadline-day overkwam naar Manchester, lijkt nu dus de deur van Old Trafford dicht te kunnen doen. Tot nu toe speelde hij 134 wedstrijden voor Manchester en daarin scoorde hij 36 keer en gaf hij 27 assists. Toch is er een discussie dat zijn rendement nog veel te laag is. Zo heeft hij in zijn wedstrijden met Manchester in Europa amper zoden aan de dijk gezet.

Met de transfer van AS Monaco naar Engeland was destijds 60 miljoen euro gemoeid, het ziet ernaar uit dat Chelsea in dezelfde prijsklasse moet denken en tussen de 60 à 75 miljoen moet betalen voor de 22-jarige linksbuiten.

Chelsea volgt Franse linksbuiten nauwlettend: opvolger Hazard

Een korte samenvatting: De kans is groot dat na dit seizoen de Londense club Chelsea hun sterspeler Eden Hazard zal gaan verliezen aan een grote club uit Spanje of Frankrijk. Daarom kijkt clubeigenaar Roman Abramovich alvast om zich heen..