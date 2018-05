Afgelopen weekend pakte FC Barcelona de landstitel in Spanje, maar de rol van oud Ajax doelman Jasper Cillessen was daarbij niet van belang.

Vervolg: Cillessen denkt niet aan vertrek maar wil wel meer spelen

Waar de goalie wel een groot aandeel had in het binnenhalen van de Copa dit seizoen, is het in de Spaanse Liga niet aan de goalie besteed om minuten te maken. Waar de goalie blij is met de behaalde resultaten, doet het hem pijn dat de Champions League dit seizoen niet meer kan worden gewonnen, 'We hebben een goed seizoen gedraaid. Alleen in Rome zijn we verrast en dat doet pijn. Dat hebben we nu redelijk weggewerkt, maar we hadden het liefst nog meegedaan in de Champions League.'

In de Liga en de Champions League is Cillessen slechts een stand in voor eerste goalie Ter Stegen. Een transfer zou dan ook voor de hand liggen aankomende zomer, maar de club lijjkt hem niet te willen laten gaan. 'Ik weet het, maar ik heb ook gelezen dat Barcelona mij niet wil laten gaan.'

'Als ze zeggen: ‘Jij gaat nergens heen’, kan ik van alles willen, maar op dit moment heb ik nog een contract voor drie jaar. Ik hoor wel wat de club met mij van plan is,' aldus Cillessen die nog altijd blijft hopen op meer speeltijd bij FC Barcelona. 'Ik heb het hier naar mijn zin, maar ik ben wel sportman. Ik wil meer spelen dan de tien wedstrijden tot nu toe dit seizoen. Zo simpel is dat. Dat weten ze bij Barcelona ook.'

Ondanks de rol op het tweede plan, hoeft Cillessen zich geen zorgen te maken over de fans van de club, 'Ik ben niet het type dat ruzie gaat maken. Ik heb hier met mijn volle verstand voor vijf jaar getekend. Naar mijn mening is een speler die problemen gaat maken een slechte persoon voor de groep en uiteindelijk doe je het met z’n allen.'

