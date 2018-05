Duarte: Sparta gaat nacompetitie overleven

Sparta verloor zondag met 3-1 van groter broertje Feyenoord, maar door het verlies van FC Twente zakten de Tukkers definitief af naar een niveau lager.

Hierdoor komt Sparta dit seizoen nog uit in de nacompetitie, waar Deroy Duarte het volste vertrouwen heeft in een goede afloop voor de Rotterdammers. 'Ik had het gevoel dat er vandaag wat meer in zat, zeker als je naar de kansen kijkt. Wanneer je hoort dat FC Twente met 5-0 heeft verloren, dan is dat toch wel een opluchting.'

Sinds de komst van Advocaat is het spel verbeterd en is de club in ieder geval niet rechtstreeks afgezakt naar de Jupiler League. 'We hebben heel veel van hem geleerd. Advocaat heeft veel ervaring en ik denk dat het eerst een beetje dood was bij ons. Hij heeft er leven in gebracht en dat zie je terug. We hebben ook weleens wedstrijden gehad dat het niet naar boven kwam, maar ik denk dat we elke thuiswedstrijd hebben laten zien van ‘we zijn er’ en ‘we willen er voor gaan’. Dat heeft hij zeker terug gebracht.'

Werkwijze Advocaat

Vooral de manier waarop Advocaat omgaan met de groep het alles communiceert valt goed bij Sparta, 'Hij is heel duidelijk en direct. Tijdens de training coacht-ie me goed en schreeuwt-ie tegen je, haha. Maarja, dat is alleen maar goed en hij doet het uit liefde. Hij wil je beter maken en ik hou daar wel van.'

