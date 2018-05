Hoofdsponsor Pure Energie blijft FC Twente trouw

Waar de club uit Enschede een zware klap kreeg te verwerken afgelopen weekend, verloor het bij Vitesse met ruime cijfers en was degradatie een feit.

De club moet hierdoor flink snijden in ide begroting, maar de hoofdsponsor heeft al laten weten trouw te blijven aan de club. De algemeen directeur van de Tukkers kon geen verslag uitbrengen hoe de situatie van de club ervoor staat, en Tubantia laat weten dat de club pas uiterlijk over twee weken weet hoe de vlag erbij hangt.

Een flink aantal spelers zal moeten vertrekken, waar het achter de schermen bij de niet voetballers ook hard aankomt. Zo zal van de 134 niet voetballende mensen op de loonlijst ruim de meerderheid moeten vertrekken.

De ontslagvergoeding die men gaat krijgen kan niet eens betaald worden door de schulden die FC Twente heeft. Al wil Velderman nog niet teveel op de zaak ingaan, 'r is een aantal spelers dat weg kan, maar dat aantal is beperkt. Verder doe ik geen uitspraken over individuele contracten.'

Waar FC Twente volgend seizoen nog een begroting heeft tussen de 18 en 20 miljoen euro, is dat de grootste begroting ooit in de Jupiler League. Het aanblijven van hoofdsponsor Pure Energie is dan ook pure winst voor de club, 'Ze hebben een genereus aanbod gedaan.'

Een woordvoerder van hoofdsponsor Pure Energie laat weten dat het meer is dan alleen sponsoring, 'Het contract is ietsjes aangepast, maar Velderman was er heel blij mee en wij zijn dat ook, Ik hoop dat alle sponsoren er zo inzitten als wij. Je kunt blijven hangen in wat er allemaal is misgegaan, maar je kunt er met z’n allen ook de schouders onder zetten.'

