Ramos: Geen erehaag zondag, CL winst is meer waard dan titels Barcelona

Waar FC Barcelona dit seizoen de 'dubbel' wist te pakken, werd het al wel vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League.

Waar Real Madrid dit seizoen al vlug een achterstand opliep in de race naar de titel, ging FC Barcelona er afgelopen weekend met de titel vandoor. Eerder wisten de Catalanen al de beker te pakken, waardoor de dubbel een feit is. Toch denkt Real Madrid Ramos dat Real Madrid met de winst van de Champions League het seizoen waardevol kan afsluiten.

'Barcelona heeft een heel goed seizoen gehad, met twee prijzen. De beker pakken is niet mis en het kampioenschap is voor hen nog mooier,' sprak de verdediger op de persconferentie in aanloop naar het returnduel tegen Bayern Munchen in de halve finale van de Champions League.

'Maar ik denk dat het winnen van de Champions League die prestaties evenaart, of misschien zelfs overtreft. Hoe dan ook, Barça heeft het goed gedaan. En wij dus ook, als we de Champions League winnen.'

Erehaag

Komend weekend treffen FC Barcelona en Real Madrid elkaar in de Liga, een pikant detail omdat de Madrilenen een erehaag moeten vormen voor de Catalanen. Ietswat niet gedaan wordt volgens Zidane Dit omdat FC Barcelona dat ook niet deed toen Real het WK voor clubteams had gewonnen. 'Deze hele kwestie wordt nogal opgeblazen, Barça heeft de titel, dat is wat ze wilden. Maar er komt geen erehaag, klaar.'

