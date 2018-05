AZ spits Wout Weghorst weet niet met zekerheid te zeggen of hij volgend seizoen nog uitkomt voor de Alkmaarders. In gesprek met Ziggo Sports laat de spits weten dat er interesse is vanuit het buitenland.

Vervolg: Weghorst: Interesse vanuit buitenland is vrij serieus te noemen

'Het is vrij serieuze belangstelling, Ik heb voor mezelf de wens uitgesproken dat als er voor mij en voor AZ iets moois uit kan komen, we daar allebei open voor zullen staan,' aldus Weghorst. Waar de spits bij AZ nog een doorlopend contract heeft voor twee seizoenen.

Bundesliga

Eerder afgelopen maand liet de spits al weten niet onwetend te staan naar een overstap naar de Duitse Bundesliga, 'Als je kijkt naar mijn ontwikkelingsproces, lijkt me dat een goede stap. Ook de Premier League is een doel van mij, maar carrière-technisch lijkt een tussenstap in Duitsland mij het beste.'

Dit seizoen was Weghorst goed voor 16 doelpunten in het shirt van AZ.

Weghorst: Interesse vanuit buitenland is vrij serieus te noemen

Een korte samenvatting: AZ spits Wout Weghorst weet niet met zekerheid te zeggen of hij volgend seizoen nog uitkomt voor de Alkmaarders. In gesprek met Ziggo Sports laat de spits weten dat er interesse is vanuit het buitenland..