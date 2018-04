Ten Hag: Niet gesproken met Ziyech over vertrek

Waar Hakim Ziyech zondag werd uitgeroepen tot beste speler van het seizoen 2017/2018, houdt de Ajacied het mogelijk voor gezien na dit seizoen.

Na afloop van de 3-0 zege op AZ kreeg Hakim Ziyech de troffee voor de beste speler van het seizoen 2017/2018, waar Ajax trainer Ten Hag over liet weten: 'Ziyech is fenomenaal, zo kennen we hem. Hij is een echte spelmaker, het is genieten om hem bij de ploeg te hebben. Maar dat vind ik van alle spelers, we hebben collectief een goede prestatie geleverd.'

Volgend seizoen

Of Hakim Ziyech vertrekt is nog maar de vraag, waar Ten Hag hoop dat hij aanblijft: 'Natuurlijk is er niet afgesproken dat hij weg mag, maar als een speler die wil heeft dan zijn dit soort dingen ook moeilijk om tegen te houden. Ik vrees de transferzomer niet. Er kunnen onverwachtse dingen gebeuren. Soms kan het tegenvallen. Het enige wat je kan doen is je goed voorbereiden op wat er komen gaat.'

Media maakt Ziyech kapot

Altijd maar negativiteit rondom Ziyech, zo begint Ten Hag. 'Ajax creëert de meeste kansen in de competitie, krijgt het minste tegen. Ik roep niet dat we tevreden zijn, want we willen bovenaan staan, maar niet alles wat Ajax heeft gedaan is slecht. Integendeel zelfs.'

