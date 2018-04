In de strijd om de Italiaanse Scudetto heeft Napoli een zware klap opgelopen, tegen Fiorentina ging het kansloos met 3-0 onderuit.

Vervolg: Napoli moet titel uit hoofd zetten na verlies tegen Fiorentina

Door de nederlaag tegen Fiorentina heeft Napoli het zicht op de Italiaanse Scudetto zo goed als uit het zicht, en dat na de 1-0 overwinning op Juventus van vorige week in de absolute topper van de Serie A.

Waar Juventus tegen Inter voor een geweldige sensatie zorgde door een 2-0 achterstand om te buigen in een 2-3 overwinning, ging het voor Napoli al gauw mis. Waar verdediger Koulibaly vorig weekend nog de held was, was dat nu niet het geval. De verdediger veroorzaakte binnen 10 minuten een strafschop en pakte een gele kaart.

Maar de videoarbitrage besloot echter dat het een vrije trap was en een directe RODE kaart voor Koulibaly. Waar nog voor rust de 2-0 werd gemaakt, kon Simeone scoren door de benen van de doelman.

Na rust mocht Simeone de 3-0 maken en was de blamage voor Napoli compleet, met nog 3 duels te gaan en een achterstand van 4 punten op Juventus, lijkt de Scudetto zo goed als vergeten te moeten worden.

Napoli moet titel uit hoofd zetten na verlies tegen Fiorentina

Een korte samenvatting: In de strijd om de Italiaanse Scudetto heeft Napoli een zware klap opgelopen, tegen Fiorentina ging het kansloos met 3-0 onderuit..