Waar Cocu bij PSV bezig is aan zijn vierde seizoen, wist de oefenmeester al drie landstitels met de Eindhovenaren in de wacht te slepen.

Vervolg: Cocu denkt aan langer verblijf bij PSV: Met mijn karakter haal je de 10 jaar wel

Waar Cocu inmiddels een aardige staat van dienst heeft weten op te bouwen bij de Eindhovenaren, wordt er ook gekeken naar de lange termijn visie. 'Ik stel het vak centraal, dan valt er altijd iets te winnen. Ik heb nu al zin om te kijken of we een team kunnen neerzetten dat niet alleen om de titel speelt, maar ook iets kan bereiken in Europa,' begint Cocu zijn verhaal in gesprek met het Parool.

Vertrek niet aan de orde

Over een eventueel vertrek wil Cocu dan ook niks weten, 'Ik ben ambitieus, maar heb geen planning voor mijn trainerscarrière. Als er interesse zou komen, dan leg ik dat open op tafel en zal ik erover nadenken. En tien jaar PSV zou met mijn karakter ook best kunnen. Juist omdat selecties steeds sneller veranderen, kan ik als trainer de stabiele factor zijn.'

Cocu denkt aan langer verblijf bij PSV: Met mijn karakter haal je de 10 jaar wel

Een korte samenvatting: Waar Cocu bij PSV bezig is aan zijn vierde seizoen, wist de oefenmeester al drie landstitels met de Eindhovenaren in de wacht te slepen..