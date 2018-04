Messi maakt FC Barcelona kampioen, Depor glijdt af

De ploeg van Ernesto Valverde heeft zondagavond geschiedenis geschreven, in het duel tegen Deportivo La Coruna werd met 2-4 gewonnen, waardoor de Catalaanse grootmacht de landstitel weet te pakken zonder te verliezen.

Maar niet alleen de winst was voor FC Barcelona genoeg voor de landstitel in de Spaanse Liga, ook weet het met de 2-4 overwinning op Deportivo La Couna Seedorf in de problemen te brengen, de club degradeert namelijk rechtstreeks uit de Liga dit seizoen.

Estadio Riazor in La Coruña, het stadion waar vreugde en verdriet dicht bij elkaar lagen zondag. De overwinning van FC Barcelona betekende de 25e landstitel voor de Catalanen in de clubgeschiedenis.

Waar Deportivo het lang volhield tegen FC Barcelona, waar het toch weer Lionel Messi die opstond voor de Catalanen. 8 minuten voor tijd was het Lionel Messi die FC Barcelona naar 2- 3 schoot op aangeven van Suarez. Waar enkele minuten later de doodsteek met de 2-4 werd binnengeschoten, de 45e officiele hattrick voor Lionel Messi.

