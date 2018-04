Koeman: Klaassen bracht niet genoeg bij Everton

Afgelopen zomer haalde Ronald Koeman de oud Ajacied Davy Klaassen naar het Engelse Liverpool, maar dit seizoen komt de middenvelder daar totaal niet uit de verf.

Waar Koeman en Klaassen onlnags contact hadden bij Oranje, liet Koeman weten dat hij meer had verwacht van de middenvelder in zijn tijd bij Everton. Waar Ajax jl. zomer een bedrag van 27 miljoen euro kreeg bijgeschreven op de rekening, werd Koeman bij Everton ontslagen en maakte Klaassen onder Allerdyce bijna geen enkele minuut bij de club uit Liverpool.

'Ik heb hem een aantal weken geleden gebeld en gesproken uit nieuwsgierigheid,' begon Ronald Koeman zondag in gesprek met Rondo (TV Ziggo). ''Hij was even weer in beeld bij Everton, maar nu wederom weer niet. Ik weet niet waarom. Hij had een lastig begin bij Everton, dat viel mij ook tegen. Maar je kunt niet zeggen dat hij niet hard traint en hard werkt.'

'Hij had moeite met de agressiviteit en het tempo. Hij kwam veel in de duels en die win je niet in Engeland. Je krijgt geen tijd op het middenveld. Het viel mij wel tegen met Davy. Wat hem ook niet hielp was dat we geen spits hadden. Romelu Lukaku vertrok en de komst van Olivier Giroud ging op het laatste moment niet door,' blikt Koeman terug.

'Ik had echt verwacht dat hij zich makkelijker zou aanpassen. Daarom had ik hem ook gehaald. Niemand binnen de club had twijfels over hem. In Nederland ook niet. Klaassen was iemand waar we veel geld voor uitgaven en die echt een rol op het middenveld had kunnen hebben. Achteraf moet je er misschien wel over twijfelen of de stap niet te groot was.'

Vooruitgang is noodzakelijk

Een vooruitgang bij Everton is voor Koeman noodzakelijk bij Oranje, 'We hebben besproken dat hij natuurlijk aan spelen moet gaan toekomen. Daarom was het jammer dat hij niet tot een akkoord met Napoli kwam (afgelopen winter ketste een transfer op het laatste moment af, red.), dan had hij meer duels gespeeld en was hij wel in beeld gekomen bij ons.'

