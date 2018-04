Opnieuw ging PSV verdediger Isimat Mirin in het duel tegen ADO Den Haag in de fout, dit kostte PSV een strafschop tegen. Oefenmeester Cocu liet zich na afloop kritisch uit over de Franse verdediger.

Vervolg: Cocu kritisch over optreden Isimat tegen ADO Den Haag

"Ik verwacht van een verdediger met zijn ervaring dat-ie niet weer in de fout gaat."#adopsvhttps://t.co/O47CwEoWKM pic.twitter.com/CkjA979jKz — FOX Sports (@FOXSportsnl) April 29, 2018

