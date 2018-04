Van Persie: Dat Feyenoord met me verder wil streelt me

Zondagmiddag in het duel tegen Sparta mocht Robin van Persie de volledige 90 minuten volmaken bij de Rotterdammers. Zijn eerste volledige duel, waar natuurlijk nog wel een grapje aan toegevoegd werd. De kwestie blijft natuurlijk blijft Van Persie nu volgend seizoen of niet?

💬 | Robin van Persie gaat de komende weken alles op een rijtje zetten en maakt dan de keuze of hij stopt of nog een jaartje doorgaat.



"Het is me wel duidelijk dat Feyenoord verder wil, dat streelt me heel erg."#feyspa @Feyenoord pic.twitter.com/ltEyzpmc0F