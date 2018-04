FC Twente is zondagmiddag definitief gedegradeerd, de club verloor met exorbitante cijfers (5-0) van Vitesse en was daardoor zeker van een plek in de Eerste Divisie.

Degradatie een feit voor FC Twente na nederlaag tegen Vitesse

Twente was namelijk de gehele wedstrijd niet om aan te gluren en verloor met megacijfers van Vitesse. Mason Mount en Tim Matavž hadden een wonderdag en konden samen Joël Drommel helemaal gekspelen.

Omdat Sparta Rotterdam niet leek te gaan winnen van Feyenoord, was er nog hoop voor FC Twente. De club heeft echter in de wedstrijd geen één minuut aangedrongen op een goal. Plek zestien is nu voor Roda; die club won met 1-4 van VVV-Venlo. NAC Breda staat vijftiende na een 3-0 zege op sc Heerenveen.

Wat er nu staat te gebeuren met Twente is nog onduidelijk, de club lijkt in ieder geval het hoofd nog boven water te kunnen houden voor het komend seizoen.

