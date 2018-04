Waar Juventus vorige week nog met 1-0 verloor van Napoli in de strijd om de titel in de Serie A, wist het zaterdag met een geweldige comeback tegen Inter nog mee te blijven doen om de Scudetto.

Vervolg: Juventus op het nippertje langs Inter en blijft op titelkoers

Waar na dertien minuten spelen de bal via Juan Cuadrado aan Douglas Costa werd gegeven, zorgde de Braziliaan voor de snelle openingstreffer. Een forse tik, die na 2 minuten erger werd toen Matías Vecino met rood van het veld moest na raadplegen van de VAR (charge op Mandzukic).

Juventus leek op rozen te zitten en dacht zelfs nog voor rust op 0-2 te kunnen komen, Blaise Matuidi scoorde maar zag zijn treffer opnieuw door de VAR worden afgekeurd (buitenspel).

Na rust viel de treffer voor Inter echter wel, Mauri Icardi wist binnen te koppen uit een vrije trap. Juventus probeerde daarna wel via Higuain op voorsprong te komen, maar de spits had zijn vizier niet op scherp. Daarna sloeg het noodlot toe toen Barzagli de bal knullig in eigen doel werkte en Inter aan de voorsprong hielp.

De Sloveense doelman Handanovic was daarna keer op keer een sta in de weg voor Juventus, maar het in de 88e minuut geen antwoord op een inzet van Cuadrado en zag het 2-2 worden.

In de blessuretijd was het echter Dybala die een vrije trap op het hoofd van Higuaín legde en zo Juventus nipt een 2-3 zege zag boeken.

