Waar PSV de Argentijn Maximiliano Romero dit seizoen niet meer gaat zien, kampt de nieuwkomer nog steeds met terugval in blessureleed.

Vervolg: Romero moet pijlen richten op komend seizoen bij PSV

Waar PSV hem graag de laatste wedstrijden had gezien, wordt er door Cocu geen enkel risico genomen en moet Romero zijn pijlen richten op komend seizoen bij de kersverse landskampioen van de Eredivisie.

Het Eindhovens Dagblad weet te melden dat Romero deze week nog steeds niet in staat was om mee te trainen met de A selectie, waardoor Cocu het niet meer dan logisch vindt dat de Argentijn dit seizoen niet meer in actie komt.

PSV heeft er alle vertrouwen in dat Romero volgend seizoen van grote waarde kan zijn voor de Eindhovenaren.

