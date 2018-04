Oud PSV coach Huub Stevens is vol lof over PSV verdediger en Duitser Daniel Schwaab, die dit seizoen een rots in de branding was voor de Eindhovenaren.

Vervolg: Stevens: PSV heeft veel aan Schwaab gehad dit seizoen

Toen Brands in 2016 de Duitser naar Nederland haalde, had Brands eerst contact met Huub Stevens over Schwaab. 'Ik heb een jaar met hem gewerkt bij VfB Stuttgart en heb Marcel zonder twijfel een positief advies gegeven, Daniel is een jongen die in een groep op zijn eigen manier gezag en respect afdwingt en op de voorgrond treedt. Niet door een grote mond, gedoe of door zich op te dringen. Integendeel. Hij heeft inhoud en het is een bevlogen en serieuze vent, die voor zijn vak leeft,' begint Stevens.

Teamplayer

Stevens is van mening dat Schwaab een echte teamplayer is, iets wat PSV nodig had dit seizoen. 'Dat vond ik altijd buitengewoon prettig aan hem. Daniel is een speler die altijd het uiterste uit zijn medespelers probeert te halen en coacht positief en duidelijk. Winnen staat bij hem altijd centraal.'

Doorslaggevende factor

'Hij heeft PSV in meerdere opzichten een beetje een Duits accent gegeven. Ik denk dat ze dit seizoen veel aan hem te danken hebben, al zal hij dat zelf nooit claimen. Centraal achterin is hij in de eredivisie van grote waarde en een sobere en meestal effectieve mandekker. Op het middenveld en aan de zijkant kan hij ook spelen, maar wat minder zijn stempel drukken.'

'Daniel belichaamde dit seizoen bij PSV perfect waar het in het voetbal uiteindelijk om gaat. Ik vind hem ook beter geworden in de loop van dit seizoen en dat zal met vertrouwen te maken hebben. In Stuttgart moesten we een jaar tegen de druk van degradatie vechten. Hij kon daarmee omgaan.'

Cocu volledig eens

'We hebben het vaak over Luuk de Jong, maar Daniel Schwaab is het ook. Wat we als team hebben afgesproken met elkaar, bewaakt hij. Zeker op het laatste moment heeft hij zich verbaal nog meer geuit dan eerder dit seizoen. Hij heeft zijn ervaring en vertrouwen ook deels overgebracht op de rest..'

Stevens: PSV heeft veel aan Schwaab gehad dit seizoen

Een korte samenvatting: Oud PSV coach Huub Stevens is vol lof over PSV verdediger en Duitser Daniel Schwaab, die dit seizoen een rots in de branding was voor de Eindhovenaren..