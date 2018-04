Cocu: Je hebt een paar ervaren jongens nodig in je selectie

Waar PSV achter de schermen alweer druk in de weer is met het volgende seizoen, doet Cocu een zegje over wat zijn selectie nodig heeft.

In gesprek met het Algemeen Dagblad laat Cocu weten dat zijn selectie een aantal Nederlandse spelers nodig heeft, met een behoorlijke brok aan ervaring. Waar natuurlijk de vraag werd gesteld wat Cocu dacht over een terugkeer van oud PSV-er Afellay.

'In algemene zin: Nederlandse spelers met ervaring, daar heb je er toch een paar van nodig in je team. Maar alleen als ze zelf vol overtuiging terug willen naar de Eredivisie.'

