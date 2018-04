Op sterven na dood Fortuna Sittard na 16 jaar terug op hoogste niveau

Waar de Amsterdammers geschiedenis hebben geschreven zaterdagavond, wisten de beloften van Ajax met 1-2 te winnen op bezoek bij MVV.

Door de tittel voor Jong Ajax en de zege van Fortuna Sittard op Jong PSV, zijn de Limburgers met de tweede plek zeker van promotie naar de Eredivisie. De ploeg van Perr Schuurs zag er twee jaar geleden bijna dood uit, maar maakt nu de overstap naar de Eredivisie.

MVV- Jong Ajax 1-2

Waar MVV nog wel op voorsprong wist te komen vanaf 11 meter, was het aan Ajax die Cassiera de Colombiaan die de Amsterdammers in het zadel hielp en naar de eerste titel in de geschiedenis van het beloftenelftal schoot.



Fortuna Sittard - Jong PSV 1-0

De ploeg uit Sittard domineerde de gehele eerste helft, waar de kansen voor Lisandro Semedo, Finn Stokkers, Lars Hutten en Perr Schuurs waren. PSV doelman Koopmans was echter een sta in de weg voor de ploeg van Hofland.

Toch was het Fokkers die met zijn 13e van het seizoen de winnende treffer maakte voor Fortuna, waardoor na 13 jaar terug wordt gekeerd op het hoogste niveau in Nederland.

