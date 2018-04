Tweede keus Real Madrid met 1-2 te sterk voor Leganes

Real Madrid heeft zaterdagavond in een fletse wedstrijd Leganes opzij weten te zetten: 2-1. In een wedstrijd waarin de belangen voor beide ploegen minimaal waren, wist de ploeg van Zinedine Zidane zijn sportieve plicht te vervullen en een Champions League-plaats voor volgend seizoen officieus veilig te stellen.

Zidane liet in het Santiago Bernabeu zijn tweede elftal aantreden tegen Leganes. Onder andere Cristiano Ronaldo, Luka Modric en Keylor Navas kregen rust en zagen hoe Real de wedstrijd in de eerste helft al nagenoeg besliste. Garteh Bale opende al in de achtste minuut de score, waarna talent Borja Mayoral op slag van rust de marge naar twee bracht.

In de tweede helft wist Leganes langszij te komen via Darko Brasanac, die een voorzet van Nordin Amrabat tot doelpunt promoveerde. Verder dan de aansluitingstreffer kwam Leganes niet.

Met nog vijf wedstrijden te gaan staat Real Madrid op de derde plaats met vijftien punten voorsprong op Villarreal, dat vijfde staat en net buiten de Champions League-boot valt. Het miljardenbal kan Real dus haast niet meer ontgaan.

