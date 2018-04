Chelsea heeft zaterdagavond in de resterende weken van de Premier League met 1-0 weten te winnen van een piekerend Swansea City. Swansea wilde wel maar wist met alle schoten en passes richting het doel geen raad en kwam dus niet tot scoren.

Chelsea begon vroeg in de wedstrijd uitstekend met kansen van onder meer Olivier Giroud, Eden Hazard en Cesc Fàbregas. Het duurde niet lang voordat Chelsea op voorsprong kwam; Andy King liet de bal glippen en zag Hazard met de bal aan de haal gaan. Hij kon die bal goed geven op Fàbregas en die tekende al snel voor de 1-0. Het was één van de weinige pogingen van Chelsea in de eerste helft en Swansea probeerde vooral een tweede goal tegen te houden.

In de tweede helft hoopte de club die degradatiegevaar heeft met wat kansen nog een punt binnen te harken; met de zege van Southampton vandaag betekende het dat Swansea bij verlies maar één punt boven de rode streep stond en dat mocht absoluut niet gebeuren. Jordan en André Ayew probeerden beiden kansen te creëren voor Swansea maar het mocht niet baten. Sam Clucas werd ook nog gevaarlijk en er werden zelfs nog spelers in stelling gebracht voor een volley maar het waren niet meer dan trainingsballetjes voor doelman Thibaut Courtois aan de zijde van Chelsea. Een 1-1 zat er dan ook niet meer in voor Swansea.

Chelsea houdt hoofd koel tegen in degradatieverkerend Swansea City

