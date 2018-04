Mohamed Salah blijft de voetbalwereld verbazen, helemaal na de voetbalshow tegen AS Roma van jl dinsdagavond in de Champions League.

Vervolg: Van Dijk en Wijnaldum lovend over Salah: Bijna gewoon eng

Oud Feyenoord spelers en Liverpool spelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zijn lovend over ploeggenoot Salah. Van Dijk durft Salah zelfs 'Messi-achtig' te noemen, 'Ja, zeker. Als je ziet wat hij kan in het veld, in wedstrijden op het allerhoogste niveau.'

'Het is eigenlijk niet normaal. Hij doet het gewoon. Daarnaast werkt hij hard en is hij een uitstekende persoonlijkheid,' laat Van Dijk weten in gesprek met De Telegraaf. Salah was goed voor twee goals en twee assists tegen AS Roma, maar toen hij werd gewisseld stortte Liverpool als een kaartenhuis in.

'Toen ik in de kleedkamer kwam, was ik zelf best wel chagrijnig door die late tegengoals. Ik was ook kwaad omdat ik de penalty voor AS Roma niet terecht vond. Maar we moeten het chagrijn niet laten overheersen,' sluit Van Dijk af.

